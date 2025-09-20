Palermo, incendio su un gommone a Capo Gallo: donna gravemente ustionata

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Una donna di 33 anni è rimasta ferita nell’incendio divampato in un gommone ormeggiato a Capo Gallo a Palermo. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme che
hanno danneggiato l’imbarcazione. La donna è stata trasportata al centro grandi ustioni dell’ospedale Civico. A bordo c'era un uomo che è rimasto illeso.

In soccorso sono intervenuti il nucleo nautico e il nucleo sommozzatori che dopo avere spento l'incendio hanno messo in sicurezza il gommone.

