Palermo, due arresti per droga: cocaina e hashish sequestrati in centro

Due giovani sono stati arrestati a Palermo dalla polizia in due distinti episodi che hanno portato al sequestro di dosi di cocaina e hashish destinate alle piazze di spaccio della città. Il primo fermo è avvenuto nel pomeriggio nei pressi di piazza Giulio Cesare, dove gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno notato due ragazzi già noti per precedenti legati alla droga.

Durante il controllo, un diciottenne è stato trovato in possesso di cocaina e hashish; altra sostanza è stata scoperta anche nella sua abitazione. Il secondo episodio si è verificato di notte in via Isidoro La Lumia. A insospettire la pattuglia è stata la guida incerta di un motociclista di 37 anni: perquisito, dopo aver fornito spiegazioni contraddittorie, l’uomo è stato trovato con 13 involucri sigillati di cocaina e 480 euro in contanti.

Entrambi gli arresti sono stati convalidati. Le indagini proseguono per risalire alla rete di fornitori e acquirenti.