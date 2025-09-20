Fuoristrada cade da un viadotto sulla Palermo-Agrigento, coniugi in gravi condizioni

Un incidente stradale è avvenuto sulla statale Palermo-Agrigento subito dopo lo svincolo di Misilmeri, dove un fuoristrada con a bordo una coppia di coniugi sulla sessantina, è caduto da un viadotto facendo un volo di 15 metri. I due sono stati soccorsi dai vigili del fuoco del nucleo Saf e affidati ai sanitari del 118 che li ha trasportati in ospedale.

Sarebbero in gravi condizioni. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri. La strada è rimasta chiusa per consentire gli interventi delle squadre di soccorso.