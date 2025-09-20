Brancaccio ricorda Padre Pino Puglisi ed è festa con il portiere del Palermo Gomis

Una giornata di memoria e partecipazione ha celebrato ieri il 32° anniversario dell’uccisione di Padre Pino Puglisi. Le iniziative organizzate dalla Seconda Circoscrizione hanno coinvolto studenti, associazioni e famiglie, con momenti di riflessione ma anche attività culturali e sportive nel quartiere di Brancaccio.

Prima l’incontro con gli alunni del plesso scolastico Don Milani, che hanno ricordato il Beato con interventi e riflessioni accolti con grande emozione. Poi la piazzetta intitolata a Puglisi si è animata con il Villaggio del Sorriso, allestito grazie al contributo delle associazioni locali, mentre i più piccoli sono stati protagonisti di tornei sportivi e premiazioni.

Alla cerimonia finale una sorpresa accolta con entusiasmo dai ragazzi: la presenza del portiere del Palermo Alfred Gomis, che ha partecipato alle premiazioni insieme ai rappresentanti dell’Athletic Club Palermo. Il club rosanero ha affidato ai social il senso della giornata: «Un’occasione per ricordare chi ha dato la vita per la nostra città e per trasmettere ai giovani i valori di legalità, sport e speranza».