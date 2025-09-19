Palermo, acqua non potabile dai rubinetti dell'aeroporto Falcone Borsellino: i bar usano solo acqua minerale

Acqua non potabile all’aeroporto di Palermo. La Gesap, società di gestione dello scalo aereo palermitano, a seguito dei controlli periodici effettuati, comunica che sono stati rilevati dei valori batterici fuori norma.

Quindi, in attesa dei nuovi esami predisposti e che saranno disponibili lunedì, per precauzione, anche se non si ravvisano pericoli per l’incolumità pubblica, Gesap ha comunicato ai passeggeri, alle aziende e alle compagnie, in via del tutto precauzionale, che l’acqua erogata in aerostazione non è potabile.

Gesap ha immediatamente effettuato la clorazione delle vasche di raccolta dell’acqua e prelevato l’acqua introdotta nel sistema idrico da Amap per fare ulteriori accertamenti. Infine, dopo i primi e contenuti disagi, i bar e ristoranti hanno subito effettuato la pulizia delle macchine del caffè e utilizzato acqua minerale. Le attività commerciali hanno lavorato regolarmente con soltanto qualche restrizione in merito ad alcuni prodotti in vendita.