Il magazziniere ucciso a Palermo dal cognato, lunedì l'autopsia

Sarà eseguita lunedì l’autopsia sul corpo di Stefano Gaglio, il magazziniere di 37 anni ucciso dal cognato Giuseppe Cangemi davanti alla farmacia Sacro Cuore di via Oberdan, a Palermo. Oggi la procura ha incaricato i medici legali Manfredi Rubino e Giuseppe Lo Re. Intanto, è stata eseguita la Tac sul corpo della vittima.

Ieri il Gip ha stabilito che Cangemi, reo confesso, resterà in carcere. L’avvocato Salvino Pantuso ha annunciato ricorso al Tribunale del riesame perché il suo assistito soffre di problemi psichiatrici e la detenzione nell’istituto di pena sarebbe inconciliabile con le sue condizioni di salute.