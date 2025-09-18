Palermo, via alla bonifica da amianto e rifiuti per aprire lo svincolo di Brancaccio

Un cantiere recintato, ruspe, operai in tuta bianca e mascherina e tanti sacchi di grandi dimensioni per raccogliere e contenere i rifiuti contaminati dall’amianto. È questa l’immagine che da ieri mattina accompagna l’avvio dei lavori di bonifica nello svincolo di Brancaccio, a lato del centro commerciale Forum. A occuparsi della bonifica è la Furino Bonifiche ambientali, la società campana incaricata dalla Rap con un appalto da 500 mila euro, che dovrà completare le operazioni entro 45 giorni lavorativi. Un cronoprogramma che, calcolando festività e stop inevitabili, rischia di spingere l’inaugurazione verso la fine dell’anno.

Una battaglia che il Giornale di Sicilia racconta dall’aprile scorso, quando aveva rivelato che lo svincolo, già pronto, non poteva aprire a causa delle montagne d’immondizia abbandonate da anni. In un primo momento la Rap aveva chiesto al Comune 100 mila euro per intervenire ma i campionamenti dell’Asp hanno bloccato tutto perché l’amianto presente, non essendo compatto ma friabile, aveva inquinato l’intera area. A quel punto il costo è lievitato fino a mezzo milione di euro rendendo così necessario l’affidamento a una ditta specializzata nella rimozione dei materiali pericolosi.