Palermo, morto in casa in vicolo Pipitone: dall'autopsia elementi per decesso naturale, ma rimane il giallo

L’autopsia avrebbe escluso il pestaggio come causa della morte di Salvatore Bilello, 37 anni, trovato morto in casa a Palermo. L’esame eseguito all’Istituto di medicina legale del Policlinico sembrerebbe escludere nessi tra aggressione e decesso: si sarebbe trattato di una morte naturale. Ma rimane il giallo.

Per la morte dell'uomo, avvenuta l’11 settembre in vicolo Pipitone, la procura di Palermo ha indagato due persone per omicidio preterintenzionale. Per la relazione finale si attende l'esito degli esami tossicologici richiesti dal medico legale.

Dalle prime indagini della polizia emergerebbe che, pochi giorni prima di morire, Bilello sarebbe stato vittima di un’aggressione in casa. A trovare il cadavere erano stati i familiari, che avevano lanciato l’allarme l’11 settembre. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118, che avevano constatato la morte, e gli agenti di polizia, chiamati anche per riportare la calma nella zona.