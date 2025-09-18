Palermo, mancata precedenza con il monopattino finisce in rissa: uomo in ospedale

Un uomo di 50 anni a bordo di un monopattino è stato picchiato a Palermo per una mancata precedenza. È successo in viale Francia. L’uomo stava viaggiando su un monopattino quando avrebbe tagliato la strada a uno scooter. È nata prima una lite verbale. Poi gli animi si sono accesi.

La vittima è finito in ospedale colpito da calci e pugni. Dopo l’intervento degli agenti delle volanti e del commissariato San Lorenzo, le persone coinvolte nella rissa sono state identificate e il cinquantenne è stato portato con l'ambulanza al pronto soccorso del Cervello.

I medici lo hanno sottoposto agli accertamenti che hanno evidenziato due fratture, una all’altezza di una delle due orbite oculari e l’altra al naso. L’uomo è stato dimesso con una prognosi inferiore ai 20 giorni e dunque, alla luce della dinamica e del racconto di alcuni testimoni, le parti sono state invitate a sporgere denuncia.