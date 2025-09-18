Lavoro nero e sicurezza, 9 imprese sospese nel Palermitano

I carabinieri del Nil di Palermo hanno effettuato nel capoluogo siciliano e in provincia numerosi accessi ispettivi presso aziende agricole, edili, nei ristoranti, nonchè attività commerciali di vario tipo e stabilimenti balneari.

Nei primi 15 giorni di settembre, su 21 attività ispettive avviate sono state riscontrate violazioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro e l’utilizzo di impianti di videosorveglianza per il controllo dei lavoratori a distanza privi della prevista autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Tredici lavoratori su 109 non avevano contratto di assunzione; 9 attività imprenditoriali sono state sospese per aver impiegato personale in nero nella misura pari o superiore al 10% di quello effettivamente presente sul luogo di lavoro o per gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; sono state comminate sanzioni amministrative pari a 82.704 euro e ammende per 110.689 euro.

Il dato positivo, sottolineano i carabinieri, è «una maggiore sensibilità dei datori di lavoro a impiegare lavoratori che siano effettivamente assunti con un regolare contratto. La percentuale dei lavoratori in nero, infatti, è appena il 10% dei lavoratori complessivamente controllati, dato moderatamente positivo rispetto al trend del più recente passato ma, di contro, tale attenzione non viene ancora riservata alla sicurezza nei luoghi di lavoro».