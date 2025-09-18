Due furti sventati e tre arresti a Palermo e Cefalù

I carabinieri del comando provinciale di Palermo in due diverse attività espletate sia in ambito cittadino che in provincia e finalizzate al contrasto delle illegalità diffuse, hanno arrestato tre palermitani di età compresa tra i 31 ed i 36 anni, ritenuti responsabili di furto aggravato.

In via Brasca i militari della stazione di Villagrazia di Palermo su segnalazione pervenuta dal numero di emergenza unico 112, sono riusciti ad intercettare alla guida di un motoveicolo oggetto di furto, un pregiudicato di 32 anni noto alle forze di polizia.

Gli accertamenti effettuati nell’immediatezza dei fatti, hanno permesso ai carabinieri, di ricostruire la dinamica del furto ed è stato appurato che, l’indagato, poco prima nel parcheggio di un centro commerciale della via Pecoraino, aveva rubato lo scooter custodito all’interno di un furgone.

L’uomo è stato arrestato mentre la refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, ha convalidato l’arresto ed applicato al trentaduenne la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.