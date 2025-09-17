Operazioni antidroga a Ballarò e Villabate: due arresti e una denuncia

I carabinieri del comando provinciale di Palermo, nell’ambito dei servizi finalizzati alla repressione dello spaccio di droga, in due diverse attività espletate giorno 13 settembre a Villabate e nel quartiere cittadino di Ballarò, hanno arrestato due palermitani di 20 e 71 anni e denunciato un uomo di 35, tutti conosciuti alle forze di polizia - accusati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La mattina i colleghi della Stazione di Villabate coadiuvati dai Cinofili di Palermo Villagrazia, durante una perquisizione domiciliare a casa dell’anziano che, in quale momento si trovava in compagnia del tretancinquenne, hanno rinvenuto in un vano sottotetto dell’abitazione e nella disponibilità dell’uomo, un involucro trasparente con all’interno più di 100 grammi di cocaina in parte già suddivisa in dosi e la somma 690 euro in banconote di vario taglio.

Durante le attività di ricerca, il fiuto dell’unità cinofila, ha segnalato la sostanza stupefacente anche nei confronti de più giovane che, è stato trovato in possesso di un piccolo panetto di hashish del peso di circa 8 grammi. L’anziano su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato tradotto presso la casa circondariale di Termini Imerese.