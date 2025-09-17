Il pizzo e gli schiaffi a un imprenditore di Brancaccio, restano in carcere i due indagati

Restano in carcere Filippo Bruno, figlio del mafioso Natale, e Francesco Capizzi, accusati di aver chiesto il pizzo - con minacce e schiaffi - a un imprenditore del quartiere palermitano di Brancaccio che non ha pagato e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. I giudici del tribunale del Riesame hanno rigettato i ricorsi degli indagati.

Bruno e Capizzi erano stati fermati lo scorso 22 agosto dopo la denuncia della vittima e grazie alle indagini coordinate dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dai sostituti Giacomo Brandini e Francesca Mazzocco. Gli arresti erano scattati dopo circa tre settimane dall’esposto.

Secondo la versione dell’imprenditore, i due gli avrebbero chiesto di pagare 1.500 euro al mese (oppure 15 mila euro in un’unica soluzione) e successivamente di inserire nelle sue società una persona di loro fiducia. L’imprenditore, che è imparentato con la famiglia del capomafia Antonino Lo Nigro, avrebbe prima cercato di risolvere la questione attraverso la mediazione del fratello del boss, Cosimo Lo Nigro; ma alla fine di luglio, dopo circa un mese di pressioni e violenza, aveva deciso di raccontare tutto ai carabinieri.