Palermo, un altro autista Amat aggredito da un automobilista in piazza Ruggero Settimo

Ancora un autista dell’Amat aggredito a Palermo: è la terza volta in città nel giro di pochi giorni. L’episodio è avvenuto in piazza Ruggero Settimo, dove il conducente di un bus della linea 812 è stato picchiato da un automobilista dopo un banale incidente: lo specchietto retrovisore della vettura era stato danneggiato dal mezzo pubblico.

L’autista, soccorso da un’ambulanza del 118, è stato portato all’ospedale Villa Sofia e dimesso con una prognosi di dieci giorni. Sull’aggressione indaga la polizia. «Ormai è un’emergenza giornaliera – denuncia il presidente dell’Amat Giuseppe Mistretta –. Agli assalti e alle sassaiole si aggiungono ora le aggressioni da parte degli automobilisti. Serve maggiore sicurezza e tutela per i nostri autisti».