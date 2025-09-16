Palermo, troppe armi in giro e si fa fuoco per una inezia

In città non si spara più soltanto quando di mezzo c’è la mafia o la criminalità organizzata. Oggi basta un nonnulla: una lite familiare, uno sguardo di troppo a una donna, un insulto. Il grilletto diventa la risposta immediata, e la città si ritrova prigioniera di una violenza che non conosce tregua. Un vero e proprio Far West dove le armi da sparo circolano con estrema facilità, e questo fenomeno non fa altro che alimentare paura e violenza. L’ultimo episodio risale al tardo pomeriggio del 4 settembre, quando a Ballarò vennero esplosi cinque colpi di pistola contro Antonino Madonia, 49 anni, padre del giovane boss in ascesa Vincenzo, detto Vincent. Colpito a un braccio, Madonia si è presentato da solo al Civico, senza collaborare con gli inquirenti. Le indagini si muovono lungo la pista passionale: un onore leso, sanato a colpi di pistola. Quella stessa sera due fratelli, Michelangelo e Antonino Serio, sono stati arrestati con due armi clandestine addosso. Ma non è solo questione di sparatorie. L’8 agosto, allo Sperone, una banale lite tra famiglie si è trasformata in una maxi rissa a colpi di mazze, caschi e coltelli. Due uomini sono finiti in ospedale in gravi condizioni, uno dei quali lotta ancora tra la vita e la morte. Le indagini hanno portato a sei provvedimenti cautelari: in carcere un diciassettenne accusato di tentato omicidio, mentre cinque maggiorenni sono stati sottoposti a misure restrittive per rissa aggravata. Scene di sangue che si ripetono con inquietante regolarità.