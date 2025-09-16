Palermo, morto in casa in vicolo Pipitone: ci sono due sospettati per omicidio

È giallo sulla morte di Salvatore Bilello, 37 anni, trovato senza vita lo scorso 11 settembre nella sua abitazione di vicolo Pipitone, nei pressi dei cantieri navali di Palermo. La Procura indaga per omicidio preterintenzionale e al momento ci sarebbero due sospettati.

Sul corpo dell’uomo è stata già eseguita l’autopsia, ma il pm ha disposto un’integrazione con ulteriori esami tossicologici per chiarire le cause del decesso. Dalle prime indagini della polizia emergerebbe che, pochi giorni prima di morire, Bilello sarebbe stato vittima di un’aggressione in casa.

A trovare il cadavere erano stati i familiari, che avevano lanciato l’allarme l’11 settembre. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118, che avevano constatato la morte, e gli agenti di polizia, chiamati anche per riportare la calma nella zona.