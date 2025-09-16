Palermo, cambio al vertice del 4° reggimento Genio guastatori: Mannino nuovo comandante

Cambio della guardia al vertice del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo. Nella caserma «Ciro Scianna» il colonnello Salvatore D’Angela ha ceduto il comando al colonnello Pasquale Mannino, proveniente dallo Stato Maggiore della Difesa.

La cerimonia è stata presieduta dal comandante della Brigata meccanizzata «Aosta», generale di brigata Pasquale Spanò che ha rivolto un ringraziamento al colonnello D’Angela e ai Guastatori del 4° Reggimento «per gli obiettivi raggiunti e il costante impegno» formulando i migliori auguri al colonnello Mannino per il nuovo incarico.

Dopo due anni di guida del reparto, durante i quali ha seguito attività operative e addestrative di rilievo, D’Angela è stato destinato al Comando Genio di Roma. Nel discorso di commiato ha espresso «sincera riconoscenza alle donne e agli uomini del reparto per l’impegno profuso», ripercorrendo le tappe principali della sua esperienza al comando.