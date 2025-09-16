Omicidio Gaglio, il cognato nelle carte della maxi inchiesta sul mandamento di Porta Nuova

Il nome di Giuseppe Cangemi, il cognato di 62 anni che ha confessato di avere ucciso Stefano Gaglio, 39 anni, magazziniere della farmacia Sacro Cuore, compare anche nelle carte della maxi operazione dei carabinieri che a febbraio ha portato a 181 arresti. Le intercettazioni raccontano di incontri di alcuni esponenti del mandamento di Porta Nuova che avvenivano nel minimarket nel cuore della Kalsa di proprietà della sua famiglia.

Cangemi, per questo episodio, non è indagato ma lì, tra scaffali e clienti, si sarebbero svolti alcuni appuntamenti di boss e gregari tra cui spicca il nome di Francolino Spadaro: in quell'occasione i telefoni vennero lasciati all'esterno per evitare che le conversazioni potessero essere captate dalle forze dell'ordine. Cangemi inoltre è sotto processo con decine di imputati per una presunta truffa sulle auto di lusso, rubate a Napoli e rivendute a Palermo, con in più le richieste di risarcimento alle assicurazioni.

Ieri Cangemi ha confessato di aver premuto il grilletto: lo ha fatto in via Oberdan proprio davanti alla farmacia dove lavorava Gaglio per poi consegnare alla Squadra mobile la pistola usata per il delitto. Ha raccontato di aver trovato l'arma in un cassonetto un anno e mezzo fa e di averla custodita nel magazzino della Rap, l’azienda dove lavorava come operaio. Una giustificazione che gli investigatori ritengono poco credibile, soprattutto perché la matricola era stata abrasa.