Falsomiele e la piazza di spaccio a ciclo continuo tra case-rifugio e staffette

Una piazza di spaccio stabile e ben organizzata, attiva almeno dall’aprile 2019 al gennaio 2021 nel quartiere di Falsomiele a Palermo, nell’area tra Largo dei Pinguini, via Capinera e via Allodola.

Secondo gli investigatori dei carabinieri - la cui attività ha portato a 81 indagati - e la Procura, al vertice ci sarebbero Andrea Caruso, Giuseppe Caruso, soprannominato «U panellaru», e Sergio Sangiorgio, detto «U Nanetto»: tutto era ben organizzato: direttive, contatti con i fornitori, prezzi, turni in piazza, persino vedette e staffette per far uscire clienti e fornitori evitando controlli. La compagna di Giuseppe, Cristina Marcenò - Kikka - curava contabilità e rapporti con alcuni acquirenti; Paolo Sampino custodiva droga e incassi.

La rete aveva anche case-rifugio per taglio, pesatura e confezionamento: un appartamento al terzo piano di Largo dei Pinguini, e un piano terra in via dell'Allodola. I soldi giravano molto e in fretta.

In una conversazione Sergio Sangiorgio dice: «una giornata gli ho dato… 12.000 (euro)» mentre si discute anche dei prezzi all’ingrosso: «qua compri a 43… loro la comprano a 50». In un altro passaggio, si fanno i conti con la calcolatrice: «Il mio guadagno netto è 4.300 euro».