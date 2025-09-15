Palermo, parto d’emergenza in ambulanza: nasce Francesco in via Dante

Un parto d’emergenza trasformato in una storia a lieto fine. Questo pomeriggio, poco prima delle 16, un’ambulanza del 118 è diventata sala parto in via Vincenzo di Pavia, a pochi passi da via Dante, a Palermo.

Il piccolo Francesco è venuto al mondo con l’assistenza del medico rianimatore Maria Concetta Cusenza e dell’infermiere Francesco Lumetta, che hanno seguito la mamma durante le fasi più delicate. Non c’era il tempo per raggiungere l’ospedale Civico, dove madre e neonato sono stati poi trasferiti e affidati alle cure del reparto di Neonatologia. Entrambi sono in buone condizioni.