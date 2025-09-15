Palermo, c'è un fermato per l’omicidio di Stefano Gaglio: è il cognato di 62 anni

Cangemi questo pomeriggio è stato interrogato a lungo in questura: alla fine il sostituto procuratore Maurizio Bonaccorso - che coordina il caso con i poliziotti della Squadra mobile guidati dal dirigente Antonio Sfameni - ha deciso di disporre il fermo dell'uomo che adesso è indagato per omicidio. Nelle prossime ore il Gip dovrà decidere se convalidare o meno l'arresto. Il presunto assassino, che è il marito di una delle sorelle della compagna della vittima, è stato rintracciato alla Kalsa: davanti agli inquirenti avrebbe ammesso le sue responsabilità anche se la sua ricostruzione è ancora molto confusa.

Sarebbe stato il cognato di 62 anni, Giuseppe Cangemi, ad avere ucciso ucciso questa mattina Stefano Gaglio, 39 anni, magazziniere della farmacia Sacro Cuore di Palermo. Tra i due, in base alle prime confessioni ci sarebbero state discussioni molto accese legate a vecchie questioni personali, legate a una somma di denaro. Ma si tratta solo di una delle tante piste seguite dagli investigatori che adesso stanno indagando a tutto campo per capire il movente dell'omicidio: in passato ci sarebbero stati anche screzi e rancori che potrebbero avere acceso la miccia di una vendetta da parte del più anziano.

L’agguato è avvenuto tra via Oberdan e piazza Principe di Camporeale. Gaglio aveva appena accompagnato a scuola una delle figlie e stava raggiungendo il posto di lavoro quando è stato raggiunto dal killer che evidentemente conosceva le sue abitudini. Ed è stata proprio questa circostanza che avrebbe consentito di circoscrivere il raggio dei possibili sospetti.

Secondo chi indaga, sarebbe dunque Cangemi l'uomo robusto e brizzolato che avrebbe atteso l'arrivo del parente per poi esplodere tre o quattro colpi di pistola a distanza ravvicinata, senza lasciargli scampo. Decisive per le indagini sarebbero state pure le immagini delle telecamere della farmacia e di altri esercizi commerciali della zona, che avrebbero ripreso tutta la scena e anche il volto di chi materialmente ha sparato contro il dipendente della farmacia della Noce.