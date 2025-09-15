Omicidio a Palermo, un uomo ucciso a colpi di pistola davanti a una farmacia VIDEO

Omicidio a Palermo. Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola. Si è trattato di un agguato in piena regola, davanti alla farmacia Sacro Cuore di piazza Principe di Camporeale, alla Noce. La vittima è Stefano Gaglio (nella foto), 39 anni, magazziniere dell'attività.

L’uomo dopo avere lasciato i figli a scuola stava entrando in farmacia dal lato del magazzino in via Oberdan. Aveva parcheggiato lo scooter ed era sul marciapiede quando è stato raggiunto da quattro colpi d’arma da fuoco. L’assassino è ricercato dagli agenti della squadra mobile. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare Gallo, ma non c’è stato nulla da fare. Nella zona dell’omicidio vi sono alcune telecamere che potrebbero aver inquadrato il killer. Gli inquirenti, al momento, escludono che si sia trattato di una rapina. Secondo alcune testimonianze, la vittima nelle scorse ore avrebbe avuto un alterco, poi sfociato in una lite.