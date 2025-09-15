Il disincaglio della Niki, la nave bloccata sulla secca a Porticello. IL VIDEO

La guardia costiera ha diffuso il video del disincaglio della nave mercantile Niki, rimasta bloccata nei giorni scorsi sulla secca della Formica a Porticello, a poche centinaia di metri dal punto in cui un anno fa è affondato il panfilo Bayesian.

Le immagini mostrano le fasi delle operazioni: a bordo erano stivate circa 60 tonnellate di carburante e 7 di pesce vivo, ma non si sono registrati sversamenti in mare. Le indagini proseguiranno per chiarire le cause dell’incidente.