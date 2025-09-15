Don Puglisi, Schifani a Brancaccio per piantare gli ulivi dedicati ai bambini uccisi dai nazisti

«Crimini orrendi compiuti nella Storia possono assumere un significato positivo solo se contribuiamo a diffonderne la conoscenza e ne facciamo memoria. La vicenda dei bambini uccisi dalle SS naziste nella scuola di Bullenhuser Damm, nella Germania del nord, è una storia terribile che tocca i cuori e le anime di tutti noi perché ha colpito piccole vittime innocenti. E questo luogo della memoria, che è anche il luogo del riscatto e del cambiamento che don Pino Puglisi auspicava e per il quale si è sacrificato, servirà a non dimenticare gli orrori che ci ha consegnato la storia e che non devono più ripetersi».

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, partecipando alla manifestazione dedicata al 32esimo anniversario dalla scomparsa del beato don Pino Puglisi al Centro polivalente sportivo Padre Pino Puglisi e Padre Massimiliano Kolbe di Brancaccio, dove è stato accolto dal presidente del Centro di accoglienza Padre Nostro Maurizio Artale e da rappresentanti delle istituzioni e autorità civili e militari.