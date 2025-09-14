Stretta sulla malamovida a Palermo e Cefalù, multe e denunce

Giro di vite contro la malamovida a Cefalù e a Palermo. Nell’ambito del piano di «Controllo integrato del territorio», un rilevante servizio interforze è stato realizzato lungo il litorale cefaludese, con particolare riferimento al lungomare Giardina, dove polizia di Stato, Arma dei carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale, hanno eseguito diversi posti di controllo, riscontri di persone sottoposte a misure cautelari e anche verifiche amministrative per locali ed esercenti.

Complessivamente sono state identificate 128 persone di cui 30 con precedenti di polizia, controllati 66 veicoli, ed elevata una sanzione al codice della strada; una persona controllata con etilometro; controllate 4 persone sottoposte a provvedimenti con restrizione della libertà.

Contestualmente, nel centro storico del capoluogo è stato realizzato, un servizio interforze, relativo al piano di sicurezza «Alto Impatto», che ha visto dispiegate sul territorio, aliquote della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza. Tutte le componenti schierate, ognuno per i settori di competenza, hanno garantito una significativa presenza su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e del centro storico, con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di corso Vittorio Emanuele e via Roma, di piazza San Domenico, di via Argenteria, di via Paterna, di piazza Caracciolo e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, piazza Rivoluzione e via Garibaldi.