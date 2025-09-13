Terrasini, spacciava hashish a domicilio: denunciato

I carabinieri della stazione di Terrasini hanno denunciato un uomo di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Secondo la ricostruzione fornita, u militari sospettando che il giovane terrasinese potesse spacciare all’interno della propria abitazione, hanno predisposto un mirato servizio di osservazione e l’attesa non si è dimostrata vana perché, hanno notato un via vai di giovani che, con un atteggiamento prudente, entravano nell’abitazione del sospettato.

I carabinieri sono così intervenuti nella casa dell’indagato e hanno trovato dei contenitori alimentari in plastica con all’interno 80 grammi di hashish ancora da suddividere, materiale consegnato spontaneamente dal ventisettenne.

La droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio di analisi di sostanze stupefacenti del comando provinciale dei carabinieri di Palermo per le analisi qualitative e quantitative.