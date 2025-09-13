Tensione durante una iniziativa filopalestinese a Palermo

Tensione nel centro di Palermo, dove a un’iniziativa filo palestinese si è innescata una lite con due passanti. Queste ultime, probabilmente straniere, secondo quanto emerge da un filmato sull'account Instagram della «Comunità palestinese», avrebbero cercato di strappare una bandiera palestinese sostenendo che l’iniziativa era a favore di Hamas. Gli organizzatori hanno riposto che, invece, si trattava di un’iniziativa «per la pace». Poi si sono allontanate.