Palermo, tutto pronto per il Memorial Salvo D’Acquisto: si corre domenica 21 settembre

Per lui un eloquente 1h03'24 alla Roma-Ostia del 2022 e un primato personale nei 10 chilometri su strada di 29'31”. Insieme a loro, tanti protagonisti del podismo regionale, atleti e atlete master pronti a darsi battaglia dal primo all'ultimo chilometro.

Ad impreziosire il tutto la presenza di alcuni atleti di spicco. In primis Alessio Terrasi (GP Alpi Apuane), nel suo palmares tre titoli italiani, 2018 in maratona a Ravenna, nel 2023 a Castelbolognese, al debutto sulla 50 km e lo scorso anno sempre nella 50 km in occasione della storica Pistoia–Abetone e Vincenzo Agnello (Sicilia Running Team) che nel corso della sua carriera ha più volte vestito la maglia azzurra.

Si rinnova l’appuntamento con il Memorial podistico Salvo D’Acquisto. La kermesse, giunta alla quindicesima edizione sarà valida come ottavo Criterium Europeo Interforze, si disputerà domenica 21 settembre con partenza alle 9,30 da piazza Mordini. L’evento unisce sport, memoria e inclusione nel segno del sacrificio del brigadiere dei carabinieri, eroe della fede e della patria.

Eventi collaterali

La manifestazione sarà arricchita da numerose iniziative collaterali: dal Museo Itinerante dei Carabinieri curato dal Cesd, al corner di scherma paralimpica, fino al coinvolgimento di scuole, associazioni e realtà del volontariato cittadino. Particolare attesa anche per la camminata ludico-motoria, in programma alle 9 da via Libertà, guidata da Santino Nuccio, ex giocatore del Palermo. L’iniziativa, aperta alle fasce più deboli, è realizzata in collaborazione con Fisdir, Fispes, Lega del Filo d’Oro, Atletica Misilmeri, Crt, Admo, Lions Club Palermo dei Vespri e Club

Scherma Palermo

Nel ricordo della loro prestazione, gli atleti potranno scaricare il proprio attestato di partecipazione da speedpassitalia.it, mentre premi speciali saranno riservati a chi avrà preso parte a tutte e quindici le edizioni del Memorial.

Iscrizioni aperte fino a lunedì

Le iscrizioni restano aperte fino alle 12 di lunedì 15 settembre (con maggiorazione di 5 euro per chi s’iscriverà oltre tale termine).

Il percorso

Percorso: cinque giri da due chilometri, per un totale di circa 10.000 metri, il classico bastone. Partenza e arrivo da via della Libertà nei pressi di Piazza Antonio Mordini – via della Libertà, boa all’altezza di via Carducci - via della Libertà – giro di boa all’altezza di via Notarbartolo.

Programma orario: Alle 8 ritrovo giuria e concorrenti in piazza A. Mordini; alle 8,30 ritiro pettorale e pacco gara nella zona partenza e arrivo; alle 9 partenza camminata ludico motoria; alle 9,30 partenza unica serie 10 Km. alle 11 circa apertura ristoro finale; alle 11,20 cerimonia di premiazione.