Palermo, invalido dopo un’operazione: risarcito con oltre un milione

Un’ernia del disco non completamente rimossa. Per un sessantenne un calvario culminato in una menomazione fisica, al punto tale da renderlo inabile al lavoro. La seconda sezione civile della Corte d’Appello ha confermato la sentenza che riconosce la responsabilità dell’azienda ospedaliera universitaria Policlinico Giaccone per i danni causati a un paziente, durante una serie di interventi alla colonna vertebrale a cui si era sottoposto nel reparto di neurochirurgia. L’uomo, S.D.G. di 60 anni, difeso dall’avvocato Franco Di Maria, e i suoi familiari si sono visti riconoscere un risarcimento da un milione 230 mila euro.

La vicenda risale al periodo compreso tra ottobre 2014 e febbraio 2015, quando il paziente fu sottoposto a tre interventi neurochirurgici per un’ernia del disco.

