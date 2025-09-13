Palermo, ennesima aggressione ad un autista dell'Amat: «Violenza inaccettabile»

Aveva concluso il proprio turno e stava rientrando alla rimessa dei bus di via Rocazzo quando un gruppetto di ragazzini ha preteso che fossero accompagnati al capolinea: di fronte al «no» dell'autista è scattata la violenza. A Palermo si è verificata l'ennesima aggressione a un autista dell'Amat: offese, spintoni e sputi in faccia arrivati da una banda di giovanissimi che in sella ai propri scooter avevano accerchiato il mezzo della linea 212 (Oreto, Croceverde Giardini).

L'episodio si è consumato in piazza Croceverde Giardini ieri sera. I ragazzini hanno forzato le bussole, sono riusciti a salire e ad aggredire l'autista. Prima di scappare via, hanno tranciato alcuni fili per non fare ripartire il bus.