Incidente sulla statale tra Bagheria e Ficarazzi: tre feriti

Grave incidente sulla Statale 113, tra Ficarazzi e Bagheria: l'impatto è avvenuto fra tre auto nelle prime ore del mattino. Sul posto sono arrivate ambulanze del 118 e la polizia. Dieci in totale le persone coinvolte nello scontro, tre di loro hanno riportato le conseguenze più gravi e sono stati trasportati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per liberare i feriti dalle lamiere. La strada è stata chiusa per qualche ora per consentire agli agenti di effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'impatto. Secondo una prima ricostruzione, due auto procedevano verso Bagheria, un'altra in direzione Palermo: Per motivi ancora da accertare, a un certo punto, due dei mezzi si sono scontrati frontalmente, coinvolgendo anche la terza auto.