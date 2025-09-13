Accusato di aver appiccato un incendio a Bagheria, arrestato

I poliziotti de commissariato di di Bagheria hanno arrestato un uomo di 72 anni, ritenuto responsabile del reato di incendio e combustione illecita di rifiuti.

Secondo la ricostruzione fornita, nei giorni scorsi, l’intervento della Volante ha permesso di arrestare il propagarsi di un incendio ormai divampato e già visibile a metri di distanza. Le alte colonne di fumo provenivano infatti da un appezzamento di terreno ed in particolare dal retro di un capannone industriale.

Il tempestivo intervento dei poliziotti è servito, non soltanto ad individuare la fonte dell’incendio ma anche il presunto responsabile, un che aveva appiccato il fuoco e che continuava ad alimentare le fiamme bruciando rifiuti speciali accatastati sul retro della struttura.

È immediatamente scattata la comunicazione ai vigili del fuoco che sono riusciti ad arrestare le fiamme poco prima che esse si insinuassero nel capannone industriale.

L’uomo è stato tratto in arresto ed il provvedimento è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.