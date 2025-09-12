Palermo, un chilo di droga sotto una tettoia alla Noce: un arresto

I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato in flagranza un palermitano di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio di controllo, nel quartiere Noce, una pattuglia di motociclisti dell’Arma è stata attirata da un odore sospetto proveniente dalle vicinanze di un’abitazione, pertanto, insospettiti hanno deciso di fermarsi e osservare da una posizione discreta. È stato allora che hanno assistito al gesto furtivo dell’uomo che stava nascondendo dei sacchetti sotto una tettoia, cercando di sfuggire ad occhi indiscreti. Questo movimento non è passato inosservato e ha spinto i carabinieri ad intervenire immediatamente con un controllo approfondito. Dopo aver assistito all’occultamento, i militari hanno bussato alla porta dell’abitazione dello spacciatore. che, colto di sorpresa, non avrebbe mai immaginato il colpo di scena, quando i Carabinieri si sono diretti in modo deciso verso la tettoia dove, poco prima, aveva nascosto la droga.