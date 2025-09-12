«Niente scollature e abiti succinti» al Civico di Palermo, la nota del dirigente annullata dall'Azienda

«Niente scollature e abiti succinti» si leggeva nella nota diramata al personale amministrativo dell’ospedale Civico di Palermo dal dirigente del comparto Vincenzo Spera, che sarebbe stato sollecitato da numerose segnalazioni. Ma l’iniziativa non è stata concordata con i vertici dell’azienda sanitaria, tanto che a stretto giro di posta è arrivata la revoca della direzione generale.

Spera aveva messo nero su bianco che «non sono appropriati abiti succinti o eccessivamente informali», segnalando l’inopportunità di portare scollature marcate, esibire «spalle scoperte, abiti trasparenti o abbigliamento che possa risultare inadeguato al decoro dell’ufficio». Suggerendo di «mantenere un comportamento rispettoso delle regole di correttezza e immagine dell’amministrazione anche attraverso una scelta di abbigliamento sobria adeguata al contesto lavorativo».

Per rimediare all’iniziativa del dirigente, il direttori generale, sanitario e amministrativo, rispettivamente Walter Messina, Domenico Cipolla e Vincenzo Barone hanno annullato la nota di Spera, spiegando al personale amministrativo di non tenerne conto e sottolineando che «la nota non è condivisa nei suoi contenuti, non autorizzata dal rappresentante legale, non soggetta alla direzione amministrativa e neppure sottoposta a nostra preventiva visione. Ci scusiamo per il disguido e stigmatizziamo qualunque forma di violenza o pregiudizio sessista contro le donne lavoratrici a cui va il nostro affettuoso pensiero».