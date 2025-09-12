Il nuovo libro di Giovanni Guadagna «Come scoprire un cimitero di mafia a San Giuseppe Jato e portarselo a casa» sarà presentato sabato 13 settembre

Si terrà sabato 13 settembre alle ore 18.30, presso Palazzo Pantelleria Varvaro, in piazza Giovanni Meli 5 a Palermo, la presentazione del libro di Giovanni Guadagna “Come scoprire un cimitero di mafia a San Giuseppe Jato e portarselo a casa”. A moderare sarà l’architetto Amelia Cassataro, relatore Ciro Troiano, criminologo.

L’autore, che vive a Palermo, città ove è nato, ha così voluto raccontare un evento di certo insolito, incorso poco dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio in quella che era la terra di latitanza di Totò Riina e famiglia. Nel libro non si apprende solo la descrizione di quel fatto, rimasto fino a ora inedito, ma si approfondisce la stessa storia della mafia che, come ricorda Giovanni Guadagna, è molto più vicina a noi di quanto possiamo pensare, anche quando non si vede più. Dunque il tutto viene narrato intercalando, spesso con tono ironico e accattivante, sia storie familiari svoltesi nella più tipica Palermo a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, ma anche eventi fondanti la partecipazione di ambienti ambigui della nostra società, ad esempio l’“epopea” dei picciotti di Garibaldi fino ai “santini” mortuari di noti mafiosi.