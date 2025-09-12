Famila, riapre il punto in via Sampolo

Dopo un importante intervento di ristrutturazione, il supermercato Famila di via Sampolo a Palermo riapre le sue porte ai clienti con spazi completamente ripensati per offrire un’esperienza di spesa nuova, moderna, funzionale e in linea con le esigenze del quartiere.

Il rinnovato supermercato presenta nuovi reparti e ambienti ampliati, con un’attenzione particolare alla qualità, alla freschezza e alla valorizzazione delle filiere italiane: Ortofrutta: è l’ingresso del punto vendita, che accoglierà i clienti con gli sfavillanti colori e gli inebrianti profumi della frutta e delle verdure freschissime, presentate in un ambiente rivisitato e luminoso.

Macelleria servita: un reparto che unisce tradizione e innovazione, la fiducia del proprio consulente gastronomico e la praticità del banco self-service sempre a disposizione.

Salumeria: il nuovo “cuore pulsante” del supermercato , sapori e saperi da condividere in una vera e propria “piazza dei freschi”, per tutti i gusti Panetteria: il pane torna protagonista, lavorato solo con farine italiane e materie prime selezionate provenienti da una filiera certificata Coldiretti, e sfornato ogni giorno, per garantire la massima genuinità