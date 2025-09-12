Auto scontate e agevolazioni dall'imputato che aveva assolto per mafia: il Csm sanziona un giudice siciliano

Il Consiglio superiore della magistratura ha sanzionato il giudice palermitano Lirio Conti con una valutazione negativa di professionalità, provvedimento tra i più rari che riguarda meno dell’uno per cento dei magistrati italiani: stipendio e carriera resteranno bloccati per due anni senza possibilità di scatti. La decisione è legata ai rapporti che il magistrato intrattenne per oltre dieci anni con la Lucauto srl, concessionaria di Gela riconducibile ai fratelli Rocco e Salvatore Luca, con i quali ebbe relazioni d’affari giudicate inopportune.

Secondo quanto accertato dal Csm, tra il 2006 e il 2017 Conti acquistò e rivendette più volte vetture di grossa cilindrata a condizioni di favore, ricevette agevolazioni economiche e benefici difficili da giustificare per un magistrato, specie in considerazione del ruolo che in quello stesso periodo Conti assumeva nei procedimenti riguardanti gli stessi imprenditori.

I fratelli Luca, infatti, furono più volte coinvolti in indagini o processi a Gela e a Caltanissetta, alcuni dei quali finirono proprio davanti a Conti. Nel 2008, da presidente di collegio, il magistrato assolse Salvatore Luca dall’accusa di aver favorito la latitanza di un killer del clan Madonia-Emmanuello, sentenza poi ribaltata in appello con una condanna divenuta definitiva. In altri procedimenti, tra il 2007 e il 2019, il giudice operò come gip, autorizzando proroghe investigative o pronunciando decisioni sugli stessi imprenditori.