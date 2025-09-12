A fuoco le baracche di fronte la stazione centrale a Palermo

Un incendio è divampato nelle baracche sequestrate davanti alla stazione centrale a Palermo. Le costruzioni in metallo fino a qualche tempo fa erano occupate da piccoli negozietti gestiti per anni da palermitani e poi affidati a cittadini del Bangladesh. Le costruzioni sono state sequestrate.

Nella zona si deve realizzare un parcheggio. Questo poemriggio (12 settembre) le baracche piene di rifiuti e abbandonate sono state date alle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. C'è stato il pericolo concreto che le fiamme potessero raggiungere le lunghe fronde degli alberi che costeggiano il marciapiede.