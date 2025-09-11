Palermo, trovato morto in casa a 37 anni: disposta l’autopsia

La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo di Salvatore Bilello, 37 anni, trovato senza vita nella sua abitazione di vicolo Pipitone, nei pressi dei cantieri navali. A lanciare l’allarme sono stati i familiari, che hanno scoperto il cadavere.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso, e gli agenti di polizia, chiamati anche per riportare la calma nella zona. L’ispezione esterna del corpo non ha chiarito le cause della morte. Il pm di turno ha quindi disposto l’autopsia anche se, a una prima ispezione, non emergono segni di violenza.