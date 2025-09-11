Palermo, nuova rissa in via Maqueda e sangue in via Case Nuove

Violenza e sangue continuano a scorrere tra le strade di Ballarò, fino a sfociare in via Maqueda tra turisti e visitatori. Ieri sera (10 settembre), intorno alle 21, una quindicina di cittadini stranieri si sono affrontati con lanci di bottiglie e schegge di vetro nella zona tra via Torino e via Case Nuove. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono riusciti a fermare e identificare tre persone. Gli altri partecipanti alla violenza sono riusciti a dileguarsi tra le strade del centro storico, facendo perdere le proprie tracce.

A terra, nella stradina che conduce direttamente nel cuore dell'antico mercato, una pozza di sangue.

L'ennesima escalation che esplode a una settimana esatta dai cinque colpi di pistola sparati contro Antonino Madonia, 49 anni, padre del giovane boss in ascesa Vincenzo, detto Vincent. L'uomo è stato raggiunto da un solo proiettile e si è recato autonomamente all'ospedale Civico dove i medici lo hanno medicato. Alle forze dell'ordine non ha raccontato nulla.