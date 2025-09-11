Palermo, fugge all’alt dei vigili e getta la droga: arrestato un giovane di 24 anni

Sorpreso a guidare mentre usava il cellulare, non si è fermato all’alt della polizia municipale e ha tentato la fuga per le vie del centro di Palermo. Protagonista un ventiquattrenne, con piccoli precedenti penali, alla guida di una Smart.

L’episodio è avvenuto nei pressi di via Dante: il giovane, invece di fermarsi, è ripartito a tutta velocità seminando il panico tra automobilisti e pedoni. L’inseguimento, durato diversi minuti, si è concluso in piazza Virgilio, dove il conducente è stato bloccato e portato al comando dei vigili urbani.

Durante la corsa il ragazzo si è disfatto di una dose di droga, recuperata grazie al supporto del nucleo cinofili dei carabinieri. Il ragazzo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.