Medico ucciso da un albero sulla Palermo-Messina: chiesti 7 rinvii a giudizio

La Procura di Termini Imerese ha chiesto il rinvio a giudizio di sette persone per la morte di Francesco Maniaci, medico di 43 anni di Sant’Agata di Militello, travolto il 9 ottobre 2023 da un grosso pino caduto sulla sua auto lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo, nei pressi di Campofelice di Roccella.

La vittima stava andando al lavoro presso l’ufficio di medicina legale dell’Inps di Trapani. L’udienza preliminare è fissata per il prossimo 23 ottobre davanti al Gup Gregorio Balsamo. Gli indagati, tra cui responsabili e direttori dei lavori di manutenzione stradale per conto del Consorzio autostrade siciliane, sono accusati di omicidio stradale.

La richiesta di rinvio a giudizio è stata formulata dal sostituto procuratore Giacomo Barbara. I familiari del medico sono rappresentati dall’avvocato Massimiliano Fabio.