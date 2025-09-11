Maxi incendio in Campania, l'Ars premia sei volontari della Protezione civile

Sei volontari siciliani della Protezione civile sono stati premiati oggi all’Assemblea regionale siciliana, nella sala Pio La Torre, per l’impegno dimostrato durante le operazioni di spegnimento del maxi incendio che lo scorso agosto ha devastato il Parco nazionale del Vesuvio.

La cerimonia è stata promossa dal deputato della Lega Vincenzo Figuccia, in collaborazione con la Protezione civile regionale guidata da Salvatore Cocina. «Ringrazio il governo Schifani che si è ancora una volta distinto accogliendo il grido d’aiuto della Campania – ha detto Figuccia –. I nostri valorosi volontari hanno risposto subito».

I riconoscimenti sono andati a Marcello Raffadale, 55 anni, di Ficarazzi; Danilo Aiello, 21 anni, di Palermo; Luca Russo, 18 anni, caposquadra, di Palermo; Cristian Teresi, 19 anni, di Palermo; Luciano Maurizio Cinquegrani, 61 anni, di Cefalù; Francesco Lo Verde, 45 anni, di Palermo.

Un premio è stato conferito anche al direttore generale della Protezione civile regionale, Salvatore Cocina: «Il Parlamento siciliano esprime profonda gratitudine alla Protezione civile per la tempestiva risposta alle emergenze», ha aggiunto Figuccia.