La rissa in Corso dei Mille a Palermo: un diciassettenne in carcere con l'accusa di tentato omicidio

Una lite per motivi di viabilità che degenerata in una violenta rissa a colpi di caschi, mazze e coltellate in corso dei Mille. È successo l’8 agosto scorso a Palermo e oggi (11 settembre), dopo un’intensa indagine, i carabinieri hanno identificato e fermato tutti i responsabili: sei persone, cinque tra i 21 e i 43 anni e un minorenne di 17 anni, accusati di rissa aggravata. Per il più giovane le accuse sono molto più gravi: tentato omicidio, con la custodia cautelare in carcere.
Secondo la ricostruzione degli investigatori, quella mattina una banale discussione per questioni di traffico si è trasformata in un vero e proprio scontro da strada. In pochi minuti il gruppo ha cominciato a colpirsi con tutto ciò che aveva a disposizione: caschi da moto usati come armi improvvisate, bastoni e persino coltelli. Due uomini sono rimasti gravemente feriti e si sono presentati in ospedale al Buccheri la Ferla in condizioni disperate: entrambi ricoverati in codice rosso, uno di loro è stato trasferito in terapia intensiva e lotta ancora tra la vita e la morte.
A colpirli con il coltello, secondo gli inquirenti, sarebbe stato proprio il minorenne. Le indagini coordinate dalle procure ordinaria e per i minorenni sono partite subito dopo la rissa. Intercettazioni, osservazioni mirate e l’analisi di telecamere hanno permesso ai carabinieri del Nucleo Operativo di Piazza Verdi di raccogliere indizi pesanti contro i sei coinvolti.
Il giudice ha disposto diverse misure cautelari: due uomini si trovano agli arresti domiciliari, mentre per altri tre – tra cui uno dei feriti e una donna – è scattato l’obbligo di firma davanti alla polizia giudiziaria. La posizione più grave resta quella del 17enne, accusato di aver tentato di uccidere con quelle coltellate due avversari durante la colluttazione.
Caricamento commenti
Commenta la notizia