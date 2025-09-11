Favara, bimbo in bici finisce contro un muro: ricoverato a Palermo, è grave

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo un bambino di Favara di 7 anni rimasto lunedì scorso vittima di un incidente in bicicletta. Il piccolo, mentre giocava nel quartiere San Vito, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il muro di un’abitazione, riportando un grave trauma cranio-facciale.

Dopo i primi soccorsi, è stato trasferito in elisoccorso a Palermo per un delicato intervento chirurgico. A Favara, per sabato 13 settembre, alle 19, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo è stata organizzata una messa promossa dai genitori degli alunni del plesso scolastico Bersagliere Urso dell’istituto Andrea Camilleri, frequentato dal bambino.

Lo scorso aprile a Palermo un altro drammatico incidente aveva coinvolto il piccolo Thomas Viviano di 4 anni che aveva perso la vita a Boccadifalco mentre era su una minimoto finita contro un muretto.