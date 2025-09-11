Droga, abusivi, zero servizi: «Ecco le piaghe di Ballarò»

Ballarò e l’Albergheria chiedono servizi, chiedono investimenti, chiedono attenzione. Ballarò e l’Albergheria chiedono aiuto.

Le istituzioni, sebbene con ritardo, tentano di rispondere. Ieri il Consiglio comunale si è riunito nel cuore del quartiere, dopo molte insistenze dell’universo che si occupa di dare una speranza a questo francobollo di mondo, nell’ex cinema Edison, di fronte alla piazza Colajanni piena di bandiere ProPal, che somiglia più a una discarica che a una villetta. Il presidente Giulio Tantillo ha comunque spiegato che ci sono voluti tempi tecnici per allestire una seduta e comunque c’è tutta l’intenzione di affrontare le questioni sul tappeto.

Non c’è stata una grande partecipazione. Ma si sa, la disattenzione gli annunci vuoti e le promesse non mantenute sono potenti motori di disillusione.

