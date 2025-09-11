Chiuse per rissa due discoteche a Cinisi e Cefalù

Il questore di Palermo ha disposto la chiusura di due discoteche nel Palermitano. Per sette giorni è stato chiuso il locale le Vele di Cefalù. Al titolare è stato notificato il provvedimento emesso per i tafferugli che si sono verificati lo scorso agosto nei pressi del locale e per il caos organizzato davanti alla discoteca sul lungomare Giardina dove decine di giovani hanno ballato anche sopra i tetti delle auto paralizzando il traffico.

Il secondo provvedimento di chiusura, per dieci giorni, è stato emesso per la discoteca Quetzal di Cinisi. E’ la seconda chiusura della stagione. La prima era scattata a luglio dopo una rissa. Altri momenti di tensione si erano registrati ad agosto quando sono state lanciate pietre che hanno ferito due buttafuori e l’auto del titolare dell’azienda.

L'ultimo episodio

Un buttafuori in servizio alla discoteca Quetzal si è presentato la notte tra sabato e domenica all’ospedale di Partinico con una ferita alla spalla provocata da un colpo di bottiglia. Il vigilante era intervenuto per sedare una rissa tra una ventina di giovani nel parcheggio del locale. L’uomo durante la lite è stato ferito. I carabinieri sono stati avvisati dei tafferugli scoppiati davanti al locale, ma una volta arrivati in zona non hanno trovato nessuno.