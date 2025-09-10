Palermo, producevano «Canapa light» ma in realtà era marijuana indiana: quattro arresti

La Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica di Palermo, ha dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal gip presso il Tribunale di Palermo, con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone e l’obbligo di dimora per altre due, tutti ritenuti indiziati di reati inerenti il traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione in esame è il frutto di una complessa attività investigativa condotta da personale del Commissariato di Partinico nel periodo compreso tra dicembre 2023 e giugno 2024, che si è avvalsa, oltre che delle tradizionali tecniche di osservazione e pedinamento, anche di intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche che hanno consentito di individuare un sodalizio criminale dedito a svariate condotte di reato (coltivazione, produzione, trasporto, cessione e vendita) in violazione della disciplina degli stupefacenti, consumate principalmente nel territorio dei comuni di Partinico, Cinisi e Trappeto.

E’ emerso che, sotto le false effige di un’azienda dedita alla produzione legale di canapa light, si producessero piante di canapa indiana ad alto coefficiente drogante. Le indagini hanno evidenziato un incessante lavorio, progettuale ma anche materiale-manuale (coltivazione, essiccazione e confezionamento), di tutti i sei indagati, ciascuno dei quali con ruoli ben precisi e interscambiabili, ed una organizzazione capillare dell’attività da effettuare, grazie a specifiche competenze nel settore agricolo e alla disponibilità di terreni di proprietà e macchinari adatti alla pulitura delle foglie di marijuana.