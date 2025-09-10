Palermo, le buche di via Bonello: «Subito le riparazioni»

Se ci finisci dentro, con la moto o sulla bici o semplicemente a piedi, di certo te ne accorgerai. Buche e asfalto sfarinato in via Matteo Bonello, a 50 metri dalla Cattedrale. Ieri le piccole (ma neanche tanto) voragini e i vicini dissesti sulla strada sono stati segnalati al Comune, che adesso starebbe provvedendo, con una ordinanza, a chiudere la strada per fare gli interventi di riparazione. Ma quando?

Nel frattempo l’area non è stata transennata e il pericolo per chi passa sui mezzi a due ruote, soprattutto di sera e con la poca illuminazione, resta in agguato. Anche perché oltre ai sampietrini, anche alcune lastre di basolato sono fuori posto e creano ulteriori - e pericolosi - ostacoli.

In quanto tempo sarà eliminato il problema è la domanda madre, in questi casi che si verificano a macchia di leopardo nelle più disparate zone della città: molte sono già oggetto di rifacimenti ben più visibili, come già avvenuto in una parte di via Libertà, altri attualmente work in progress su asfalto e marciapiedi del Foro Italico.