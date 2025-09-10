Palermo, due svincoli al... bivio tra discariche e pulizie

Per uno svincolo ripulito, un altro attende da mesi di essere bonificato. Da una parte, infatti, ieri l’uscita Tommaso Natale Mondello del raccordo che dalla città porta alla A29 (per Trapani, Mazara e l’aeroporto) è stata liberata dalle erbacce e dai rifiuti, come più volte richiesto dai lettori che scrivono alla rubrica Voci dalla città.

Mentre nella parte opposta lo svincolo nuovo di zecca per Roccella e Brancaccio dell’altro raccordo, che dalla A19 (da Catania e Messina) porta in via Oreto, è ancora in attesa di essere risanato. Risanato prima di essere inaugurato: un paradosso evidenziato ad aprile dal nostro giornale e ancora irrisolto.

Dieci tonnellate di rifiuti. È il risultato della pulizia straordinaria effettuata allo svincolo per Tommaso Natale. Dopo settimane di polemiche e rimpalli la Reset, in collaborazione con Anas, ha concluso le operazioni di bonifica dalle sterpaglie che ostruivano l’uscita autostradale. «Dall’inizio dell’anno - spiegano dall’azienda partecipata del Comune - è partita una sperimentazione di intervento congiunto fra Anas, Reset, Rap e polizia municipale finalizzata alla pulizia degli svincoli di ingresso e uscita sull’autostrada Palermo-Trapani. L’intervento è consistito nella rimozione dei rifiuti abbandonati e nella potatura degli arbusti che fuoriuscivano invadendo la carreggiata e infine nell’eliminazione delle erbe infestanti».